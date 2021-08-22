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Заключение "Северного потока - 2" в водах Германии планируют завершить 12 сентября - Bloomberg

Заключение "Северного потока - 2" в водах Германии планируют завершить 12 сентября - Bloomberg

КИЕВ. 22 августа. УНН. Заключение “Северного потока — 2” в водах ФРГ судном “Фортуна” планируют завершить 12 сентября этого года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Информируют, что сейчас “Северный поток — 2” завершен на 99%. Ранее сообщали, что “Фортуна”, которая находится в территориальных водах ФРГ, продолжает работу на заключительном этапе.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту “Северный поток — 2”, в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним

Ранее информировали, что трубоукладочные баржа “Фортуна”, которая достраивала финальный участок газопровода “Северный поток — 2” покинула исключительную экономическую зону Дании.

Европейский Союз введет новые санкции в отношении России, если Кремль попытается использовать “Северный поток-2” в качестве оружия.

Источник: УНН
Теги: Германия, Северный поток-2
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