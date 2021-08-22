Президент Польши Анджей Дуда прилетел в Украину

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину накануне саммита “Крымская платформа”. Об этом говорится в сообщении посла Украины в Польше Андрея Дещица в Twitter, пишет УНН.

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“Анджей Дуда в Украине! Впереди у нас три дня интенсивного визита — участие в Саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Спасибо за поддержку и солидарность”, — говорится в сообщении посла.

В программе визита — участие в саммите Крымской платформы и Дня Независимости Украины в Киеве. Он также встретится с президентом Владимиром Зеленским и президентами стран Балтии.

Witamy Prezydenta Polski @prezydentpl @AndrzejDuda w Ukrainie! Przed nami trzy dni intensywnej wizyty — udział w Szczycie Platformy Krymskiej i obchodach z okazji 30.rocznicy Niepodległości Ukrainy. Dziękujemy za wsparcie и solidarność @crimeaplatform pic.twitter.com/kzD0hf89oO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) August 22, 2021

Справка

Крымская платформа — инициированный Украиной проект, посвященный вопросам Крымского полуострова, оккупированного с 2014 года. Первая встреча в таком формате состоится в понедельник. К участию в переговорах были приглашены многочисленные главы государств и правительств, а также представители международных организаций.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите примут участие представители 45 стран и международных организаций. По его словам, “на президентском уровне будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия”. На форуме также будет присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель. США будет представлять делегация во главе Министра энергетики Дженнифер М. Ґренголм.