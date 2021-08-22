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На Закарпатье в лесу разыскивали 83-летнего грибника

На Закарпатье в лесу разыскивали 83-летнего грибника

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В Мукачевском районе на Закарпатье заблудился 83-летний местный житель. Как информируют УНН в ГСЧС, мужчину нашли и вечером доставили домой.

Детали

Так сегодня, 22 августа, в 18:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи села Нижний Коропец Мукачевского района заблудился местный житель.

Тревогу забила жена заблудившегося, к которой позвонил ее 83-летний мужчина и сообщил, что во время сбора грибов потерял ориентиры.

На поиски немедленно отправились горные спасатели Мукачево, волонтеры, нацгвардийци и полицейские. В 21:03 спасатели нашли мужчину и доставили в его автивки.Стан здоровья грибника - удовлетворительное.

Напомним

Во время подъема группой туристов на Говерлу вблизи пгт Ворохта исчез мальчик 2015 рождения, которого впоследствии нашли целым и невредимым.

Источник: УНН
Теги: розыск, лес
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