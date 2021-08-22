Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
9945

Зеленский заговорил о возможных кадровых изменениях в правительстве

Зеленский заговорил о возможных кадровых изменениях в правительстве

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских каналов рассказал, что не исключает кадровых изменений в Кабинете Министров Украины. Об этом УНН информируют в ОП.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Кабинет работает более эффективно, когда на должностях министров находятся менеджеры, а не политики. Глава государства не исключает возможности кадровых изменений в правительстве.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменений в правительстве, Владимир Зеленский отметил, что “есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться”.

Цитата

“Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез ”, - отметил Владимир Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политическая зачистка в Украӥни: эксперты рассказали, кого могут коснуться кадровые решения в правительстве

Источник: УНН
Теги: Кабмин, изменения, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.