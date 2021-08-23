На Херсонщине зафиксировали 29 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 23 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 29 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерл 1 231 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 357 ПЦР-исследований, 33 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 430 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 29 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 10 женщин и 19 мужчин. Из них 1 медицинский работник и 1 ребенок”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “25 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 4 человека ”.

Отмечается, что за сутки умер 1 человек, имевший пневмонию и Covid-19.

Также в области зафиксировано 8 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них

−35157 человек побороли недугов;

−1070 людей инфицировано COVID-19;

−1231 человек умер ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 274 561 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 457 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.