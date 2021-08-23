В Киевской области из-за места в цирке устроили стрельбу

КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Васильков Киевской области между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка и они устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.

Детали

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль «Наган» и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

Напомним

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова и убежал. Его нашли патрульные полицейские и задержали.