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Новости: Криминал и ЧП
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В Киевской области из-за места в цирке устроили стрельбу

В Киевской области из-за места в цирке устроили стрельбу

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Васильков Киевской области между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка и они устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.

Детали

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль «Наган» и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

Напомним

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова и убежал. Его нашли патрульные полицейские и задержали.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, стрельба, цирк
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