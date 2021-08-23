"Динамо" разгромило "Десну" в матче лидеров чемпионата Украины

КИЕВ. 23 августа. УНН. В центральном поединке пятого тура Украинской Премьер-лиги в гости к киевскому "Динамо" пожаловал лидер турнира по итогам предыдущих туров - черниговская «Десна», передает корреспондент УНН.

Детали

На 32 минуте “динамовцы” открыли счет благодаря эффектному голу от Виталия Буяльского — полузащитник с другой соприкосновения переправил игровой снаряд за шиворот голкиперу “Десны”. Через пять минут “бело-синие” получили право на пробитие пенальти, и Виктор Цыганков удвоил преимущество.

После 15 минут отдыха “Динамо” забило еще дважды. Сначала Буяльский оформил дубль после ошибочной передачи игрока “Десны” своего голкипера, а дальше Завийский забил автогол — 4: 0.

Примечательно, что свой дебютный матч в составе “Динамо” провел нападающий Илья Шкурин, который сыграл второй тайм.

Дополнение

“Динамо” с 13 баллами вышло в лидеры первенства. “Шахтер” и “Десна” имеют по 12 пунктов.