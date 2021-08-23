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Турция усиливает контроль за рубежом, чтобы не допустить наплыва афганских мигрантов

Турция усиливает контроль за рубежом, чтобы не допустить наплыва афганских мигрантов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Афганцы, которым удается осуществить недельное путешествие через Иран пешком до границы с Турцией, сталкиваются с трехметровой стеной, рвами или колючей проволокой, потому что турецкие власти усиливают меры, чтобы не допустить приток беженцев в страну. Об этом пшие УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Усиление пограничных мер в Турции началось, когда талибы начали наступать в Афганистане и захватили Кабул.

Власти планируют добавить еще 64 км до конца года к стене границы, начатой в 2017 году. Рвы, провода и охранные патрули круглосуточно покрывать остальные 560 -километрового границы.

Цитата

“Мы хотим показать всему миру, что наши границы является непроходимыми. Мы надеемся, что не будет волны мигрантов из Афганистана”, - сказал Мехмет Эмин Бильмез, губернатор восточной пограничной провинции Ван.

Дополнение

Турция-не единственная страна, которая устанавливает барьеры: ее сосед Греция только завершила ограждение и систему наблюдения длиной 40 км, чтобы удержать мигрантов, которым все же удается въехать в Турцию и попробовать попасть в Европейский Союз.

Власти говорят, что в Турции зарегистрировано 182 000 афганских мигрантов и примерно 120 000 незарегистрированных. Президент Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за любые -Какой новый прилив, предупредив, что Турция не намерена становиться “единицей хранения мигрантов в Европе”.

Источник: УНН
Теги: граница, Афганистан, Турция
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