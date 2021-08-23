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"Ювентус" потерял очки на старте розыгрыша итальянской Серии А

"Ювентус" потерял очки на старте розыгрыша итальянской Серии А

КИЕВ. 23 августа. УНН. На стадионе “Дачия Арена — Фриули” завершился поединок первого тура итальянской Серии А между “Удинезе” и “Ювентусом”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

По итогам первого тайма казалось, что “Ювентус” не будет проблем в матче, а где повел в счете 2: 0. Голы в активе Дибала и Хуана Куардадо. После отдыха “Удинезе” быстро получили право на пробитие пенальти, который реализовал Перейра. В конце основного времени Делофеу выровнял положение на табло и принес хозяевам ничью — 2: 2.

Примечательно, что форвард Криштиану Роналду вышел на поле лишь на 60 минуте. Он успел забить 4-й компенсированной минуте, но гол был незасчитанный из-за офсайда.

Дополнение

В другом поединке чемпионата “Болонья” в девяти победила “Салернитану”, которая завершала матч вдесятером.

Источник: УНН
Теги: футбол
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