Теннис: Костюк разгромила соперницу на старте турнира WTA в Чикаго

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд турнира WTA-250 "Chicago Women's Open", который проходит на хардових кортах в Чикаго, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В стартовом матче киевлянка, посеянная под 8 номером, соревновалась с канадкой Кэтрин Себова. В первом сете Себова не смогла зацепиться хотя бы за гейм, а во втором выиграла три - 6: 0, 6: 3 в пользу киевлянки.

Итак, Костюк провела свой первый поединок в Туре после "Уимблдона". Украинка записала в свой актив 20 победу в сезоне.

Дополнение

Во втором раунде Костюк сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) - Кайя Канепи (Эстония), который проходит в эти минуты. Сейчас Калинина выиграла стартовый сет 6: 0, 6: 3.