В Украине уже 2,275 млн случаев COVID-19, за сутки - 610

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,275 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 августа, - 610, падение по сравнению с показателем днем ранее, однако традиционное уменьшение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 425 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 22 августа 2021 года в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 425 человек;

летальных исходов - 17;

выздоровели - 434 человека.

протестировано: методом ПЦР - 10 642 человека, методом ИФА - 1493 лица, экспресс-тестами - 7496 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 275 171 человек;

выздоровели - 2 201 433 лица;

летальных исходов - 53 474;

проведено ПЦР-тестов - 11 827 261.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 33, медработников - 3.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.