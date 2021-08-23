В аэропорту Кабула произошла перестрелка, погиб сотрудник афганских сил безопасности

КИЕВ. 23 августа. УНН. В районе аэропорта Кабула в Афганистане произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными. Об этом сообщает Бундесвер в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня утром в 4:13 по центральноевропейскому времени произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими у северных ворот аэропорта Кабула. Один сотрудник афганских сил безопасности был убит и трое ранены", - сообщили в вооруженных силах Германии.

Американские и немецкие военные также были вовлечены в инцидент. Солдаты Бундесвера не пострадали.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников. К примеру, США эвакуировали из Афганистана 30 тыс. человек с момента падения Кабула.