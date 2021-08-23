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Вместо хлеба и соли - кофе и инжир: чем "Крымская платформа" встречает иностранных лидеров

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В понедельник, 23 августа, КВЦ "Парковый" встречает сорок шесть почетных гостей - глав государств, правительств, представителей международных организации. Все они соберутся, чтобы официально начать международную инициативу под названием "Крымская платформа", которую инициировала Украина. С чего начнется знакомство иностранцев с платформой, смог узнать корреспондент УНН, побывавший в "Парковом" в канун саммита.

Детали

Так, отметим, что кроме политической повестки дня, почетных гостей будет ждать еще и культурная программа.

Среди ее элементов, в частности, можно выделить мультимедийную галерею "Stories of Crimea", которая демонстрирует основные поворотные моменты истории Крыма. Для галереи использованы песочная анимация, крымскотатарские орнаменты и картины в том числе крымских художников.

Одним из основных элементов культурной программы является выставка "Символы Крыма". Выставка представляет собой экспозицию из 10 предметов и их фото, которые являются воплощением связи с домом, Крымом, для героев проекту. Участниками проекта являются известные крымчане, такие как в частности режиссер Олег Сенцов, певица Джамала и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

У входа гостей встречает интерактивная видеостена "Культурные сокровища Крыма". Благодаря ей иностранные делегаты смогут узнать больше об объектах, которые являются сердцем культурного наследия Крыма: Скифское золото, Херсонес Таврический и Генуэзскую крепость, Ханский дворец в Бахчисарае, а также о традициях крымских татар - народном искусстве, языке, кухне и религиозной жизни.

Изюминкой культурной программы является проект "Письма в Крым", благодаря которому гости смогут собственноручно написать пожелания жителям полуострова.

Если говорить о проведении собственно мероприятий на высшем уровне, отметим что иностранные гости соберутся в самом большом из залов КВЦ. Накануне саммита в нем был оборудован большой круглый стол, который немного напоминает барную стойку.

Добавим

Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыму и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины.

Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют:

  1. Консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма
  2. Эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода
  3. Защита прав человека и международного гуманитарного права
  4. Обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации
  5. Преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

На учредительном саммите выступят Президент Украины, председатель Верховной Рады, Премьер-министр, лидер крымскотатарского народа, главы иностранных делегаций, представитель экспертной сети Крымской платформы.

По последним данным Министерства иностранных дел, 46 стран и международных организаций принимают участие в саммите.

Среди них:

  • три четверти стран Европейского континента;
  • все 27 стран ЕС
  • все 30 стран НАТО
  • Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва)
  • Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова)
  • все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).
Источник: УНН
Теги: Крым, саммит
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