В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 150 больных коронавирусом. Один человек умер

КИЕВ. 23 августа. УНН. В столице за минувшие сутки зафиксировали 164 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 92 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и 64 мужчины в возрасте от 19 до 79 лет. А также 4 девочки в возрасте от одного месяца до 14 лет и четыре мальчика от четырёх до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 2 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 143 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 27, Святошинском — 26, Дарницком и Деснянском районах — по 21 случаю.

В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерло 5269 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 222 599. Преодолели вирус 214 903 жителей столицы.

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