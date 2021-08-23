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Зеленский: без обеспечения безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть Крым

Зеленский: без обеспечения безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть Крым

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть временно оккупированный Крым. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время вступительного слова на саммите "Крымской платформы", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Также оккупация Крыма ставит от сомнение эффектность и эффективность всей международной системы безопасности", - заявил Глава государства.

Детали

По словам Главы государства, украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, пороховая бочка.

"С начала оккупации Москва в три раза увеличила на сегодня свое военное присутствие на нашем полуострове. Со всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, Крым стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека", - добавил Президент.

Добавим

7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развертывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, саммит, Черное море, Владимир Зеленский
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