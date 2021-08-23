Оккупация Крыма Россией продолжается 2741 день - Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Об этом во время выступления на саммите “Крымская платформа” заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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“Временная оккупация Автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Слишком много времени, если честно, потеряно”, — подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент отметил, что конечной целью работы “Крымской платформы” является деоккупация полуострова. Он также добавил, что “синергия” усилий стран-участников саммита “должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возвращению полуострова”.

Добавим

В саммите “Крымская платформа”, который происходит сегодня, 23 августа, принимает участие 46 стран.

Среди них:

три четверти стран Европейского континента; все 27 стран ЕС все 30 стран НАТО Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва) Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).

Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыму и, наконец, возвращение полуострова под контроль Украины.

Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют: