Новый пожар на греческом острове Эвбея: эвакуированы три населенных пункта

КИЕВ. 23 августа. УНН. Через несколько дней после того, как потушили разрушительный лесной пожар на севере Эвбеи, вблизи курортного города Мармари вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает УНН по данным Ekathimerini.

Детали

Пожарная служба заявила, что пламя пока не угрожает домам. Но жителям населенных пунктов Мармари, Коккини и строительному кооперативу врачей власти всё равно приказали эвакуироваться. Для эвакуации на берегу Мармари пришвартовали судно береговой охраны, частный катер и два пассажирских корабля.

Сейчас с огнём борются 46 пожарных с 20 пожарными машинами. Также привлекли воздушную помощь - самолеты для сброса воды с воздуха.

В то же время в Вилии, что вблизи Афин, до сих пор продолжается пожар, который начался неделю назад. Пламя тушат 299 пожарных, им помогают военнослужащие, пожарные-добровольцы и местные муниципалитеты, которые дают цистерны с водой.

Напомним

Пожары в Греции возникли после сильнейшей за последние 30 лет жары, когда температура в стране достигла 45℃.

В общенациональном телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что только за несколько дней по всей стране вспыхнуло 586 лесных пожаров.

Огонь в течение двух недель уничтожил почти 100 000 гектаров. Погибли три человека, сотни остались без крова, более тысячи человек эвакуировали. Ранее местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.