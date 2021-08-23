Рост заболеваемости COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период - Ляшко

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине следует ожидать увеличения количества больных коронавирусом в осенне-зимний период времени. Об этом журналистам в понедельник заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

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"Если посмотреть по количеству новых случаев заболеваемости COVID-19, то в отличие от стран ЕС, у нас динамика роста случаев отличается. В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть на эту динамику, несмотря на то, что циркулируют другие штаммы, мы можем говорить о большем росте случаев в осенне-зимний период времени. А так как для гриппа и гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост - это середина октября, ноябрь, начало декабря. Вторая волна - это февраль-март", - заявил Ляшко.

Детали

По темпам вакцинации, министр отметил, что они другие, чем были в мае. Количество прививок за неделю может достигать миллиона.

"Темпы вакцинации в Украине еще могут расти. Поэтому, нужно приходить в пункты вакцинации, создавать ажиотаж в системе здравоохранения", - добавил Ляшко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,275 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 августа, - 610, падение против показателя днем ранее, однако традиционное уменьшение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 425 человек, что меньше, чем накануне.