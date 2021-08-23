Иностранец в центре Одессы пытался спровоцировать конфликт во время поднятия флага
КИЕВ. 23 августа. УНН. Иностранец провоцировал конфликт с присутствующими во время церемонии поднятия флага в центре Одессы, его привлекают к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщили УНН в местной полиции.
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"Сегодня во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию", - сообщили в полиции.
Детали
По данным правоохранителей, не реагируя на их требования прекратить противоправные действия, 26-летний "мужчина пытался бежать, как только его пригласили в отделение полиции".
"Сейчас правонарушитель предоставляет по этому поводу объяснения в территориальном отделе полиции. В отношении него будут составлены протоколы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.
Добавим
На западе ко Дню флага с участием Президента Владимира Зеленского в Черкасской области произошли столкновения активистов и полиции, есть задержанные.