МИД Чехии выступил против “полного демонтажа чешско-российских отношений”

КИЕВ. 23 августа. УНН. “Полный демонтаж” чешско-российских отношений не является разумным, однако возврат связей между двумя странами к нормальному уровню “будет долгим и тернистым”. Об этом заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек, передает УНН.

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“Возгласы, призывающие к полному демонтажу чешско-российских отношений я считаю неразумными”, — отметил министр.

Детали

Он подчеркнул, что задача дипломатов — поддерживать отношения даже в сложные времена, поэтому Чехия должна постараться сохранить с Россией экономические и культурные связи при минимальным участии там политики.

“Наши отношения с Россией и их новый формат на основе взаимоуважения и взаимной выгоды будут, вероятно, забегом на длинную дистанцию”, — добавил министр иностранных дел.

Кулганек отметил, что в данный момент проводится “аудит чешско-российских отношений”, а на следующей неделе МИД проведет по этому вопросу круглый стол, принять участие в котором приглашены представителей партий, представленных в парламенте.

Напомним

17 апреля 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице Злинского края в 2014 году. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

После этого полиция Чехии объявила в розыск вероятных сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем — в Злинский край.

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека.

28 июня этого года Чехия заявила, что Россия должна компенсировать убытки в размере 650 млн крон (около 25,5 миллиона евро). Прага считает, что Москва причастна к взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году.

1 июля посла Чехии в России Витезслава Пивонька вызвали в российское Министерство иностранных дел в связи с требованиями Праги о компенсации за взрывы в Врбетице.