В Израиле хотят вакцинировать детей против COVID-19 в школах

КИЕВ. 23 августа. УНН. В понедельник власти Израиля заявили, что на территории школ планируют вакцинировать учеников против коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным AFP.

Детали

В Израиле на следующей неделе дети пойдут в школу, несмотря на ежедневный рост количества больных коронавирусом. Чтобы избежать повторного закрытия учебных заведений, власть предлагает, при условии одобрения родителей, вакцинировать учеников на территории школы во время школьных занятий.

Также в школах от учеников моложе 12 лет в первый день обучения потребуют согласия родителей на прохождение теста на коронавирус. Кроме этого, если в городах будет высокий уровень заражения, проводить офлайн-занятия позволят только при условии 70% вакцинированных учеников и учителей.

Сегодня министерство здравоохранения Израиля заявило, что накануне в стране было зарегистрировано 6467 инфицированных коронавирусом людей, 1142 человека были госпитализированы. Примерно 30% детей в возрасте от 12 до 15 лет ввели две дозы вакцины, что намного меньше, чем в любой другой возрастной группе.

Напомним

С 18 августа правительство Израиля ввело обязательное тестирование на коронавирус для детей от трех лет.

В конце июля Израиль усилил карантин из-за всплеска штамма "Дельта".