В Крыму священника ПЦУ приговорили к штрафу более 10 тыс. рублей

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Крыму за "незаконную миссионерскую деятельность" архимандрита Дамиана приговорили к штрафу 15 тыс. рублей. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Детали

Подконтрольный РФ Белогорский районный суд во временно оккупированном Крыму осудил за "незаконную миссионерскую деятельность" архимандрита Дамиана, настоятеля мужского монастыря Крымской епархии Православной церкви Украины к штрафу в размере 15 тыс. российских рублей.

Священника обвинили в совершении молитвы у себя дома, потому что территория, на которой расположен дом - частная. На одной половине живет Дамиан, а на другой расположен монастырь.

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"Осуждаю решение так называемого Белогорского районного суда, направленное на запугивание прихожан Православной церкви Украины во временно оккупированном Крыму... Призываю международное сообщество решительно отреагировать на преступные действия страны-оккупанты, которые взяли за цель уничтожение Православной церкви Украины и преследования ее верующих", - написала Денисова в Facebook.

Добавим

Приговоры и преследования по религиозным убеждениям представителей Православной церкви Украины является нарушением статьи 9 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии.

В результате репрессий РФ, с 49 религиозных организаций Православной церкви Украины осталось 5. Уменьшилось и количество священнослужителей с 22 до 4. Десятки храмов, молитвенных домов и мест богослужения под контролем оккупационной администрации РФ.

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