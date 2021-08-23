Бывший афганской министр стал курьером в Германии

КИЕВ. 23 августа. УНН. Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу в качестве курьера в Лейпциге, сообщает газета Лейпцига Leipziger Volkszeitung, пишет УНН.

Детали

Министр уехал из Афганистана в Германию в декабре 2020 года. Как Садаат рассказал изданию, когда у него закончились сбережения, он начал искать работу. Сегодня экс-министр зарабатывает себе на жизнь тем, что развозит еду и напитки в службе доставки Lieferando. Впрочем, по словам Садаата, он мечтает однажды устроиться в Telekom (германская телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе и третья в мире).

Контекст

После того как террористическая организация “Талибан” объявила о захвате всего Афганистана, часть руководства страны бежала. В частности, уехал президент Ашраф Гани. Несколько дней спустя стало известно, что он с семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В своем обращении беглый глава государства заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития, и пообещал вернуться. Талибы заявили, что готовы амнистировать бежавшее руководство страны, включая Гани.

Сейчас единственным неподконтрольным талибам регионом является провинция Панджшер на севере Афганистана. В Панджшере находится вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя главой государства и пообещал, что ни при каких условиях не сдастся талибам. “Талибан” начал осаждать регион.