Кулеба рассказал, что дальше будут делать с декларацией "Крымской платформы"

КИЕВ. 23 августа. УНН. Принятую сегодня на саммите "Крымской платформы" декларацию теперь будут обрабатывать по пунктам. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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"Мы берем декларацию и по каждому пункту начинаем делать такой маленький план действий: что мы с этим делаем, как мы развиваем конкретные пункты декларации и координацию с другими государствами и международными организациями", - сказал Кулеба.

"Безусловно, будем заниматься популяризацией декларации, потому что это действительно исторический момент. Она во многих аспектах сильнее любого другого документа, принятый по Крыму до этого", - отметил министр.

Детали

Как рассказал дипломат, последние присоединения к декларации Украины получила только вчера.

Добавим

Сегодня в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.