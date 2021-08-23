Коммерческие проекты, полицейское сотрудничество и обмен водительского удостоверения: Монстирський встретился с итальянским дипломатом

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина высоко ценит партнерство с Итальянской Республикой, а правоохранительное ведомство надеется на углубление двустороннего сотрудничества. Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал во время встречи с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедетто делла Ведовой, передает УНН со ссылкой на МВД.

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"Непризнание Италией незаконной аннексии Крымского полуострова и твердое убеждение в незыблемости территориальной целостности и суверенитета Украины имеет важное значение для украинского народа. В то же время МВД Украины рассматривает ряд совместных коммерческих проектов, предлагает итальянская сторона - приобретение специализированного спасательного оборудования - пожарных подъемников для ГСЧС, а также совместного производства спасательных судов для ГСЧС и ГПСУ", - сказал Денис Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства отметил, что сейчас важными вопросами двусторонних отношений остается полицейское сотрудничество.

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В свою очередь, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедетто делла Ведовой поблагодарил Дениса Монастырского за встречу и пообещал способствовать ускорению процесса ратификации парламентом Италии соглашений о полицейском сотрудничестве и об обмене водительского удостоверения.

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