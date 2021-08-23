Польша во время председательства в ОБСЕ будет поднимать вопрос восстановления территориальной целостности Украины - Дуда

КИЕВ. 23 августа. УНН. Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным Офиса, на полях саммита инаугурации Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за участие в саммите и за солидарность с украинским народом.

Цитата

"Дуда поздравил Украину с успешным проведением первого саммита Крымской платформы и большим количеством участников, что является еще одним свидетельством того, что проблема оккупации Крыма остается на повестке дня международного сообщества. В частности, Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ", - говориться в сообщении Офиса.

Добавим

Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере.

Лидеры государств согласились с тем, что российские учения "Запад-2021" создают напряжение и ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе.

Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью.

Кроме того, во время разговора они коснулись событий в Афганистане и тех шагов, которые осуществляют Украина и Польша для эвакуации своих граждан из этой страны.

Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, что традиционно имеет насыщенную повестку дня.

Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток - 2".

"Проект "Северный поток - 2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это - в интересах энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул Президент Украины.

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей, добавили в Офисе.

Напомним

Сегодня в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.