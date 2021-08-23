Из Афганистана эвакуировали 98 человек, из которых 41 украинец

КИЕВ. 23 августа. УНН. На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился сегодня в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе - 27 их детей. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает корреспондент УНН.



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“Всего прибыло 98 пассажиров и 5 членов экипажа”, — сказал Енин.

Он отметил, что сегодня было вывезено большое количество граждан Украины с начала эвакуационных рейсов. По его словам, на борту находился 41 гражданин Украины, в том числе - 27 их детей.

Енин рассказал, что прорабатываются другие варианты эвакуации из Афганистана:

• еще один военный борт Фрахт другого чартера

• использование авиабортив под флагом партнеров Сухопутный коридор

Дополнение

В аэропорту “Борисполь” сел самолет с эвакуированными Украинские из Кабула. Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находилось 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолете удалось вывезти более 100 граждан.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.