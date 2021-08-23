Зеленский хочет запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья".

Глава Украинского государства поблагодарил Анджея Дуду за гуманитарную помощь в противодействии COVID-19 и предоставления вакцин от коронавируса.

Добавим

По данным Офиса, на полях саммита инаугурации Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за участие в саммите и за солидарность с украинским народом.

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Напомним

В Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.