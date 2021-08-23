В России и оккупированном Крыму завтра состоится пять судилищ над гражданами Украины - Денисова

КИЕВ. 23 августа. УНН. В временно оккупированном Крыму завтра, 24 августа состоится очередное судебное заседание по делу против национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Также на завтра в России запланировано четыре судебных заседания по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила Омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, информирует УНН.

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“Завтра в так называемом” Армянском городском суде “во временно оккупированном Крыму состоится очередное судебное заседание по” делу Мустафы Джемилева“. Оккупационные власти устроили незаконное заочное судилище над лидером крымскотатарского народа за якобы “незаконное пересечение границы РФ” и “незаконное обращение с оружием”, — говорится в сообщении.

Детали

Денисова сообщила, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся сразу четыре судебных заседания по так называемому “делу Хизб ут-Тахрир”:

• ожидается предварительное заседание по делу Ленура Сейдаметова и Тимура Ялкабова, входящих в так называемой “симферопольской третьей группы”. 23 июля 2021 подконтрольный России “Верховный суд Крыма” отклонил апелляционную жалобу защиты на продление им меры пресечения

• в отношении участников “второй симферопольской дела” Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу;

• в отношении участников так называемой “второй Симферопольского группы” в подгруппе Энвера Аметова, империи Арифмеметова, Яшар Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ;

• в отношении участников “четвертой бахчисарайской группы”, в которую входят Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу.

“РФ прибегает к циничных преследований с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар, а также подавление гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма”, — написала Денисова.

Кроме того, она призвала Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд.

Доповненння

23 июля 2020 в оккупированном Крыму прошло первое судебное слушание по существу по Джемилева.

По словам адвоката, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.

Его обвиняют в “незаконном пересечении государственной границы России”, хранении оружия и боеприпасов.