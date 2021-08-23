Эвакуированных из Кабула лиц в Борисполе протестировали на коронавирус: результаты

КИЕВ. 23 августа. УНН. Эвакуированных из Кабула пассажиров, прибывших сегодня рейсом RQ501 протестировали на коронавирус в ГП “Международный аэропорт” Борисполь “. Об этом сообщил глава КНП “Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи” Евгений Черенок в Facebook, пишет УНН.

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“Только что медицинские работники КНП” Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи “закончили тестирование на COVID-19 в ГП” Международный аэропорт “Борисполь” 93-м эвакуированным лицам рейса RQ501 из Кабула. Опять хочу поблагодарить своим работникам и всем службам, которые были задействованы“, - написал Черенок и заявил, что положительных результатов среди прибывших не обнаружили.

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В аэропорту “Борисполь” сел самолет с эвакуированными Украинские из Кабула. На борту было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находилось 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолете удалось вывезти более 100 граждан.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.