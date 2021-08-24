Зеленский предложил Швеции принять участие в создании сети мусороперерабатывающих заводов в Украине

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время встречи с Премьер-министром Швеции Стефаном Левен Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Об этом информируют УНН в ОП.

Детали

Глава государства обсудил с премьер-министром Швеции дальнейшее взаимодействие по вопросам повестки дня отношений Украины с ЕС и перспективы сотрудничества в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Президент Украины проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе, кроме того, Владимир Зеленский во время обсуждения возможностей наполнения двусторонних отношений конкретными проектами предложил шведской стороне принять участие в создании сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Стефан Левен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится с визитом в нашей стране для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы.

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Цитата

“Надеюсь, мы наконец сможем подписать долгожданную Соглашение об Общем авиационном пространстве и начать ее применения. Ожидаем также на миссию экспертов ЕС в рамках второй фазы оценки украинских учреждений по стандартизации и метрологии для продвижения в направлении заключения соглашения о так называемом промышленный безвизовых”, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним

По итогам учредительного саммита “Крымской платформы”, все делегаты присоединились к общей Декларации. Ее теперь будут обрабатывать по пунктам.