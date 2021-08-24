Вицеспикер Совета федерации России утверждает, что его не пустили в Украину на братскую могилу

КИЕВ. 24 августа. УНН. В селе Химужовка Змиевского района Харьковской области на братской могиле установили две мемориальные плиты, посвященные героям Второй мировой войны. На торжества не пустили вицеспикера Совета федерации России Константина Косачева, как он утверждает в Facebook , пишет УНН.

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“Еще 6 августа наши дипломаты попросили, как надо, украинские власти. При этом особо подчеркнули, что моя поездка будет исключительно частной и гуманитарной — только посещение братской могилы дедушки. Ответ пришел 17 августа, она содержит грубую отказ со ссылкой на бессрочный запрет в “въезда в Украину (которую я, кстати, не знал)”, — пишет Константин Косачев.

По его словам, МИД Украины предлагает отменить упомянутое запрет на условиях “прекращения российской агрессии”, “деоккупации Крыма, Севастополя и Юга-Востока”, а также “возмещение потерь”.

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