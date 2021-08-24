Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8430

Протесты в Лондоне: люди заблокировали офисы двух телеканалов через дезинформацию

Протесты в Лондоне: люди заблокировали офисы двух телеканалов через дезинформацию

КИЕВ. 24 августа. УНН. Группа демонстрантов заблокировали вход в штаб-квартиру ITV News и Channel 4 News в Лондоне, утверждая, что средства массовой информации дезинформируют людей о вакцинах и пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой The Epoch Times.

Детали

Полицию вызвали в производственных студий ITN (Independent Television News) в центре Лондона 23 августа. Они подтвердили количество участников демонстрации - около 100.

Менее чем в миле к нему, другие протестующие собирались около часа у здания Google в центре Лондона, где полиция не позволила им проникнуть.

Напомним

По меньшей мере 33 человека были задержаны в британской столице за участие в протестах против действующих в стране строгих коронавирусных ограничений.

Источник: УНН
Теги: протесты, Лондон, телеканал, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.