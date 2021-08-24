Протесты в Лондоне: люди заблокировали офисы двух телеканалов через дезинформацию

КИЕВ. 24 августа. УНН. Группа демонстрантов заблокировали вход в штаб-квартиру ITV News и Channel 4 News в Лондоне, утверждая, что средства массовой информации дезинформируют людей о вакцинах и пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой The Epoch Times.

Детали

Полицию вызвали в производственных студий ITN (Independent Television News) в центре Лондона 23 августа. Они подтвердили количество участников демонстрации - около 100.

Менее чем в миле к нему, другие протестующие собирались около часа у здания Google в центре Лондона, где полиция не позволила им проникнуть.

Напомним

По меньшей мере 33 человека были задержаны в британской столице за участие в протестах против действующих в стране строгих коронавирусных ограничений.