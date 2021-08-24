В США заявили о том, что эвакуация лиц из Афганистана до 31 августа, маловероятна

КИЕВ. 24 августа. УНН. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Я думаю, что это возможно, но я думаю, что это маловероятно, учитывая количество американцев, все еще нужно эвакуировать”, — сказал Шифф.

Президент (США Джо) Байден объявил, что до 31 августа они выведут все вооруженные силы. Талибы заявили, что если силы США буду находиться в Афганистане после 31 августа — они сочтут это оккупацией .

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Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.