Великобритания эвакуировала более 7 тысяч человек из Афганистана

КИЕВ. 24 августа. УНН. Великобритания заявила, что эвакуировали более 7 000 человек из Афганистана, добавив, что процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока это позволит ситуация с безопасностью, и не определено четкой даты завершения эвакуационных рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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“7109 человек были эвакуированы из Афганистана в ходе операции PITTING, которая началась в пятницу, 13 августа. Более 1000 военнослужащих Вооруженных сил Великобритании дислоцируются в Кабуле ”, - говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Детали

Это включает сотрудников посольства, граждан Великобритании, тех, кто имеет право в рамках программы политики переселения и помощи Афганистану, а также ряда граждан из стран-партнеров, добавляется в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились в понедельник работать вместе над тем, чтобы все, кто имеет право выехать из Афганистана, могли, в частности после окончания начальной фазы эвакуации.

Напомним

Ранее сообщал, что Британия эвакуировала из Кабула почти 4000 афганских и британских граждан.

Великобритания планирует подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции против “Талибана” во вторник, 24 августа, на заседании G7