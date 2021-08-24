Все участники саммита “Крымской платформы” получили ордена

КИЕВ. 24 августа. УНН. После окончания первого саммита “Крымской платформы” Президент Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку Украины и вручил им высокие государственные награды. Об этом УНН сообщили в ОП.

Детали

Так, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: Президент Польши Дуда, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Латвийской Республики Егилс Левитс, Президент Европейского совета Шарль Мишель, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Финляндии Саули Ниинистьо, Президент Словении Борут Пахор, Президент Молдовы Мая Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Орденом Ярослава Мудрого II степени был отмечен Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Премьер-министр Грузии Гарибашвили, Президент Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер-министр Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович награждены орденом "За заслуги “I степени.

Напомним

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию , в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Декларацию теперь будут обрабатывать по пунктам.