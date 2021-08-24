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В мире коронавирусом заразились более 213,3 млн людей

В мире коронавирусом заразились более 213,3 млн людей

КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболело уже почти 213,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 213,306,472 человека, из них выздоровели 190,855,688 человек. Количество умерших возросло до 4,453,755.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,814,596), Индия (32,460,328), Бразилия (20,583,994), Россия (6,766,541), Франция (6,624,777), Великобритания (6,524,581), Турция (6,234,520) и Аргентина (5,139,966).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (646,667), Бразилии (574,944) и Индии (435,050).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 201 433 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 474 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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