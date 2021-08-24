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Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
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Грозовые дожди на половину Украины и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди на половину Украины и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 24 августа. УНН. В большинстве западных областей Украины сегодня ожидается дождливая погода, температура воздуха днем местами будет достигать 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 24 августа в большинстве западных областей умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем местами умеренные грозовые дожди. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем в западных и Житомирской областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на юге и востоке до 30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков, вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-15°, днем 23-27°.

Добавим

Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости - 30 лет. По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями.

Источник: УНН
Теги: погода
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