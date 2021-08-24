В Украине 2,275 млн случаев COVID-19, за сутки - 692

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,275 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 августа - почти 700, определенный рост по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 410 человек, что почти на уровне предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 23 августа 2021 года в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 410 человек;

летальных исходов - 27;

выздоровели - 345 человек.

протестировано: методом ПЦР - 17 236 человек, методом ИФА - 3802 лица, экспресс-тестами - 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 275 863 человек;

выздоровели - 2 201 778 лица;

летальных исходов - 53 501;

проведено ПЦР-тестов - 11 844 497.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 54, медработников - 4.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.