Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Парад войск по случаю Дня Независимости
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
14280

Сегодня в Токио стартуют Паралимпийские игры

Сегодня в Токио стартуют Паралимпийские игры

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в Токио начинаются Паралимпийские игры. В 14:00 состоится церемония открытия Паралимпиады, передает УНН.

Детали

На Паралимпийских играх выступит 4400 человек из 168 стран мира. Украину будут представлять 143 атлета в 15 видах спорта из 22 возможных, а и именно: бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Впервые украинцы будут представлены в голболе, бадминтоне и тхэквондо.

Паралимпийские летние игры продлятся 12 дней. На них представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Добавим

Оргкомитет Олимпийских Игр сообщил, что будущая Паралимпиада в Токио состоится без зрителей.

Источник: УНН
Теги: Япония, паралимпийцы, Токио
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.