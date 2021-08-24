Сегодня в Токио стартуют Паралимпийские игры

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в Токио начинаются Паралимпийские игры. В 14:00 состоится церемония открытия Паралимпиады, передает УНН.

Детали

На Паралимпийских играх выступит 4400 человек из 168 стран мира. Украину будут представлять 143 атлета в 15 видах спорта из 22 возможных, а и именно: бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Впервые украинцы будут представлены в голболе, бадминтоне и тхэквондо.

Паралимпийские летние игры продлятся 12 дней. На них представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Добавим

Оргкомитет Олимпийских Игр сообщил, что будущая Паралимпиада в Токио состоится без зрителей.