США сделали заявление ко Дню Независимости Украины: обещают поддержку в евроатлантических устремлениях и в защите от агрессии РФ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины по защите от агрессии России и достижению евроатлантических стремлений. Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена к 30-й годовщине Независимости Украины, передает УНН.

Детали

Так, Блинкен отметил, что 30 лет назад Верховная Рада сделала смелый выбор, взяв новый курс на становление Украины независимым, демократическим и суверенным государством, основанным на европейских ценностях.

По словам Госсекретаря США, за три десятилетия траектория Украины в ее евроатлантическое будущее была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями.

Цитата:

“На протяжении всего этого периода Соединенные Штаты поддерживали вас. Мы твердо убеждены в том, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но также Соединенных Штатов и международного сообщества. Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от агрессии России. Ваши текущие усилия по реформированию являются ключом к достижению этих целей, и мы остаемся вашим близким партнером в вашей работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту и выполнению обещаний Революции Достоинства”, — заявил Блинкен.

“Соединенные Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением благополучного будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием независимости”, — добавил он.

Добавим

Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости — 30 лет.