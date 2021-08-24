Умер экс-нардеп и бывший председатель КГГА Владимир Бондаренко
Владимир Бондаренко
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ушел из жизни народный депутат нескольких созывов, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова в Facebook.
Цитата:
"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко", - сообщила депутат.
Справка
Владимир Бондаренко родился 4 декабря 1952 года. Народный депутат Украины II, III, IV, VI и VII созывов, председатель КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, депутат Киевского городского совета VII созыва (с 5 июня 2014 года). Член партии "Реформы и порядок" - председатель Киевской городской организации и заместитель председателя партии (с 1999 года). Председатель Киевской городской партийной организации ВО "Батькивщина" (с 27 августа 2014 года). Кандидат наук по государственному управлению (с 2009 года).