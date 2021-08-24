Умер экс-нардеп и бывший председатель КГГА Владимир Бондаренко

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ушел из жизни народный депутат нескольких созывов, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова в Facebook.

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"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко", - сообщила депутат.

Справка

Владимир Бондаренко родился 4 декабря 1952 года. Народный депутат Украины II, III, IV, VI и VII созывов, председатель КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, депутат Киевского городского совета VII созыва (с 5 июня 2014 года). Член партии "Реформы и порядок" - председатель Киевской городской организации и заместитель председателя партии (с 1999 года). Председатель Киевской городской партийной организации ВО "Батькивщина" (с 27 августа 2014 года). Кандидат наук по государственному управлению (с 2009 года).