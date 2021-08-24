Глава МВД поздравил с Днем Независимости: успех зависит от каждого из нас

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский поздравил украинцев с праздником Независимости, сообщает УНН.

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"Сегодня независимой Украине - 30! Поздравляю всю страну и наш многотысячный коллектив Министерства внутренних дел! Мы все понимаем, что развитие успешной независимой Украины - это непростой путь. Только совместными усилиями мы придем к большим победам! Ответственность команды Министерства внутренних дел - безопасность и покой каждого гражданина. Верю и знаю, что вместе мы сделаем все, чтобы Украина была безопасной и комфортной для граждан и гостей страны. Успех зависит от каждого из нас! Желаю всем крепкого здоровья и непоколебимой веры в счастливую и богатую державу. Верю в нас! Слава Украине!" - сказал Монастырский.

Добавим

По случаю 30-летия в столице проводится военный парад, в котором принимают участие и подразделения МВД - с 30 парадных расчетов 10 - представители системы МВД - Национальная академия внутренних дел, Национальная полиция Украины, Почетный караул НГУ, Национальная академия НГУ, Национальная академия ГПСУ, Национальный университет гражданской защиты, Сводный военный оркестр НГУ и два кинологические подразделения НГУ и ГПСУ (33 кинологи и их подопечные).

На параде представлена и воздушная колонна. Авиационные подразделения системы МВД привлекли вертолеты Н145, Н225 Super Puma, самолеты DА42 - МІ, АН-72 и АН-32П.

Кроме того, подразделения МВД во время парада представят специальную технику для выполнения различных задач - полицейских, гвардейских, пограничных и спасательных операций.

Механизированная колонна Бригады быстрого реагирования НГУ оснащена современными бронеавтомобилями Варта "Новатор" и винтовками UAR-10, изготовленными в Украине.

Следует добавить, что кинологи, нацгвардейци и парадный расчет Нацполиции в этом году впервые представлены на параде ко Дню Независимости.

Добавим, что помимо участия в торжествах правоохранители в течение нескольких дней несут усиленную службу по всей стране, только в Киеве правопорядок обеспечивает 10 000 правоохранителей.