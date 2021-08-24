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Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск

Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Торжественное прохождение войск началось во время парада к 30-й годовщине Независимости Украины, сообщает УНН.

Детали

Так, прохождение войск стартовала после 11:00.

Первой стартовала пешая колонна, в том числе и ветераны АТО/ООС. Впереди парадных расчетов шли знаменосцы с развернутым государственным флагом Украины.

В этом году в военном параде принимают участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. К слову, впервые принимают участие в параде в День Независимости служебные собаки.

На параде на Крещатике в этом году три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

Добавим

С перечнем всех торжественных мероприятий, запланированных в столице 24 августа, можно ознакомиться здесь.

Источник: УНН
Теги: парад, День Независимости
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