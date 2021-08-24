Парад к 30-летию Независимости: стартовал праздничный пролет авиации

КИЕВ. 24 августа. УНН. Воздушный военный парад начался в центре столицы в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, сообщает УНН.

Детали

В частности, участие в военном параде принимает украинская авиация Воздушных сил, Сухопутных войск, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП "Антонов" и государств-партнеров.

Участие в параде принимает также крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов".

Открыла воздушный парад армейская авиация Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В небе прллетели и вертолеты MI-8 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон", группа вертолетов Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

В киевском небе также пролетело и подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования 10-й отдельной авиационной бригады и другие.

Добавим

Перед этим во время парада к 30-й годовщине Независимости Украины состоялось торжественное прохождение войск - ориентировочно с 11:00.