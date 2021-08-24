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День Независимости: в Киеве завершился военный парад

День Независимости: в Киеве завершился военный парад

КИЕВ. 24 августа. УНН. В центре Киева завершился военный парад, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Так, в завершение парада, группа истребителей Миг-29 в сопровождении многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании запустила сигнальные ракеты, дым которых имел цвета государственного флага Украины.

После этого прозвучала песня Тараса Петриненко "Украина" в исполнении маленькой девочки.

Отметим, что перед завершением парада, в небе над Крещатиком пролетела военная авиация стран-партнеров, принимавших участие в мероприятиях.

Добавим

Ранее в рамках парада ко Дню Независимости по Крещатику проехала военная техника.

Также над центром города пролетела авиация. В частности, участие в военном параде приняла украинская авиация Воздушных сил, Сухопутных войск, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ДСНС, ГП "Антонов" и государств-партнеров.

Источник: УНН
Теги: парад, День Независимости
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