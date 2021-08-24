Пашинян назвал последние данные о количестве погибших солдат Армении во время конфликта в Карабахе

КИЕВ. 24 августа. УНН. Армянская сторона за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 3 773 военных, еще 243 пропали без вести. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления нового состава правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, пишет УНН.

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“Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается не известным, часть пленных еще не вернулась на родину”, — заявил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала вновь ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.