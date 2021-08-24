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Зеленскому заявили, что на торжественный прием не пригласили никого, кто голосовал за Акт провозглашения независимости

Зеленскому заявили, что на торжественный прием не пригласили никого, кто голосовал за Акт провозглашения независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время торжественного заседания Верховной Рады Президенту Владимиру Зеленскому сказали, что ни один из депутатов, голосовавший за "Акт провозглашения независимости", не был приглашен на торжественный прием в честь 30-й годовщины Независимости. Об этом заявил народный депутат первого созыва, дипломат Владимир Крыжановский, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Уважаемый господин Президент, я думаю, вы будете расстроены и ваши гости также, что ни один из тех, кто проголосовал 24 августа, не будет на принятии в честь годовщины. Но, я думаю, что это ребята из вашего Офиса решили воспользоваться поговоркой моей мамы "И без Григория вода освятится". Я думаю, что это последний раз, когда они делают что-то, не посоветовавшись с вами. Некоторые говорят, что независимость упала нам с неба - это не совсем так", - сказал Крыжановский во время торжественного заседания ВР.

Дополнение

В центре Киева состоялся военный парад, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины.

После военного парада должен быть официальный прием к 30-му Дню Независимости Украины в Мариинском дворце.

Источник: УНН
Теги: День Независимости, Владимир Зеленский
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