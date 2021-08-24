Зеленский присвоил Монатику звание "Заслуженного артиста Украины"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной части на параде ко Дню Независимости Украины наградил украинского артиста Дмитрия Монатика почетным званием "Заслуженный артист Украины", передает УНН.

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Так, по случаю Дня Независимости почетное звание "Заслуженный артист Украины" Президент присвоил певцу, автору песен, композитору Дмитрию Монатику. Также Зеленский наградил артиста театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра" Андрея Исаенко.

Добавим

Дмитрий Монатик является первым сольным поп исполнителем, который собрал рекордное количество зрителей на НСК "Олимпийский".

Певец стал известным благодаря участию в шоу "Х-фактор" на канале СТБ.

Он также занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос страны" и "Голос. Дети" ("1 + 1").

Монатик популяризирует музыку и культуру Made in Ukraine, выступая в разных странах мира.

Добавим также, что сегодня в Украине отмечают День Независимости. В Киеве состоялся грандиозный военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины.