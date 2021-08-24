Турция заявила, что не будет предоставлять статус беженца гражданам Афганистана

КИЕВ. 24 августа. УНН. Турция не планирует организовывать у себя миграционный центр для афганцев и предоставлять им убежище. Об этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник на пресс-конференции, передает Habertürk, пишет УНН.

Детали

“Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью (для предоставления убежища гражданам Афганистана). Все публикации в СМИ на эту тему (об открытии отдельного миграционного центра для афганцев) не соответствуют действительности”, — сказал он.

Таким образом глава МИД прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ данные о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для афганцев, просящих убежище. В воскресенье телеканал BBC со ссылкой на газету утверждал, что в Турции и других странах планируется создать миграционные центры для афганцев. Впоследствии эту информацию опровергли официальные лица Великобритании, а телеканал, по словам Чавушоглу, принес извинения.

“Если от какой-либо страны нам поступит подобное предложение, мы его отвергнем. Мы об этом уже говорили. К настоящему времени мы эвакуировали из Афганистана 1 404 человека. Из них 1 061 — наши граждане, остальные — граждане других государств. Сейчас в Афганистане остаются порядка 200 турок, которые хотят вернуться”, — сообщил Чавушоглу.

Турция намерена максимально дистанцироваться от вопросов принятия у себя беженцев из Афганистана ввиду того, что у нее нет возможностей выделять на это дополнительные средства. Как заявил в понедельник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, “у страны нет ресурсов, чтобы принять хотя бы одного дополнительного мигранта”, и Турция “не является лагерем беженцев”. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь указал, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Афганистане, в том числе в контексте миграции оттуда, и работает с другими государствами над эффективным решением проблемы беженцев.

Дополнение

Ранее стало известно, что Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, контролирующий Панджшерское ущелье, готов пойти на капитуляцию.